Boxe : Le clan Joshua a un plan pour Tyson Fury !

Publié le 12 octobre 2021 à 17h35 par A.C.

Eddie Hearn semble décidé à jouer les premiers rôles dans la catégorie poids lourds, même si son poulain Anthony Joshua a récemment perdu tous ses titres.

Les plans d’Eddie Hearn sont tombés à l’eau. Considéré comme l’un des plus grands promoteurs du monde de la boxe actuellement, le Britannique gère notamment la carrière d’Anthony Joshua, qu’il voyait bien monter sur le toit du monde. Hearn rêvait en effet d’un combat pour la réunification des titres poids lourds 100% britannique entre son protégé et Tyson Fury. Or, si le Gipsy King a gardé son titre en maitrisant Deontay Wilder, les ceintures de Joshua sont toutes allées à Oleksandr Usyk, qui est désormais devenu l’autre pilier de la catégorie poids lourds.

« Dillian est le challenger officiel de Fury et tout cela se fera dans les 30 prochain jours »