Boxe : Zlatan Ibrahimovic envoie un énorme message à Tyson Fury avant son combat !

Publié le 9 octobre 2021 à 18h35 par Th.B.

À quelques heures du combat opposant Tyson Fury à Deontay Wilder pour la ceinture WBC, Zlatan Ibrahimovic a clairement choisi son camp et a livré un joli message d’encouragement à son ami Fury en marge de la confrontation à Las Vegas face au Bronze Bomber.

Dans la nuit de samedi à dimanche, Tyson Fury se mesurera pour la troisième fois à Deontay Wilder à Las Vegas pour la ceinture WBC des poids lourds. Sorti victorieux de la deuxième confrontation face au Bronze Bomber en février 2020, The Gypsy King dispose de la chance de définitivement conserver la ceinture WBC et de se mesurer par la suite à Oleksandr Usyk ou à Anthony Joshua par rapport à l’issue de la revanche entre les deux boxeurs pour le titre de champion du monde incontesté. Apprécié par Zlatan Ibrahimovic, Tyson Fury a reçu un gros message d’encouragement de la part de la star du Milan AC ces dernières heures.

« Ramène la ceinture à la maison et continue d’aller de l’avant »