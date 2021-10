Omnisport

Boxe : Tyson glisse un conseil à Wilder pour battre Fury !

Publié le 5 octobre 2021 à 17h35 par A.C.

Mike Tyson s’est exprimé au sujet du combat qui opposera Deontay Wilder à Tyson Fury le 9 octobre prochain.

On y est. Après une attente interminable, les fans de boxe pourront enfin voir la fin de la trilogie entre Deontay Wilder et Tyson Fury. Programmée initialement pour le 24 juillet dernier, l’évènement a été retardé par un contrôle positif du Britannique au Covid-19, qui semble désormais avoir bien récupéré. « La seule chose qui me préoccupe est de battre Deontay Wilder, et c'est le poids lourd le plus dangereux du monde » a lancé récemment Fury, lors d’un entretien accordé à la BBC . « À mon avis, Wilder bat Joshua, Usyk, tout le reste de la division, confortablement. Mais il ne peut pas me battre ». Du côté de Wilder, on semble prêt à tout pour récupérer la ceinture WBC perdue en février 2020...

« Si tu l’attrape, tu ne le lâche plus. Il faut tout donner, que tu gagnes ou que tu perdes »