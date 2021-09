Omnisport

Boxe : Joshua, Usyk… L’aveu de Tyson Fury sur Deontay Wilder !

Publié le 30 septembre 2021 à 14h35 par Th.B. mis à jour le 30 septembre 2021 à 14h36

Futur adversaire de Deontay Wilder, Tyson Fury a fait savoir que The Bronze Bomber mettrait KO n’importe quel combattant de la catégorie des lourds, hormis lui-même.

Alors qu’un combat contre Anthony Joshua pour le titre de champion du monde incontesté de la catégorie des poids lourds était dans les tuyaux, le Britannique s’est incliné devant Oleksandr Usyk samedi dernier sur décision des juges à Londres. De quoi changer les plans de Tyson Fury qui devait quoi qu’il arrive combattre Deontay Wilder une troisième fois, un duel qui aura lieu le 9 octobre, avant de pouvoir tenter de mettre la main sur toutes les ceintures en cas de succès face à Wilder. Invité à s’exprimer sur la défaite de Joshua, Fury a fait passer ce message à la radio anglaise. « J'espérais que Joshua puisse gagner le combat, mais il n'a pas pu - et ce ne sont pas mes affaires. Ai-je regardé le combat ? Oui, je l'ai regardé. Étais-je absolument blessé qu'il ait gagné ? Oui, je l'ai été. ».

« Wilder bat Joshua, Usyk, tout le reste de la division, confortablement »