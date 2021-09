Omnisport

Boxe : Oleksandr Usyk veut le titre de champion du monde incontesté !

Publié le 29 septembre 2021 à 16h35 par Th.B.

Tombeur d’Anthony Joshua samedi dernier, Oleksandr Usyk prévoit de continuer à bousculer la hiérarchie en tentant pleinement sa chance pour devenir le champion du monde incontesté des poids lourds.

Samedi dernier, au Tottenham Hotspur Stadium, Oleksandr Usyk surprenait Anthony Joshua, détenteur de trois ceintures de champion chez les poids lourds. En effet, par décision des juges, le gaucher ukrainien qui ne disputait que son troisième combat dans cette catégorie de poids a été sacré champion du monde jusqu’à la revanche avec celui qui est surnommé AJ . En attendant, Tyson Fury et Deontay Wilder vont se mesurer l’un à l’autre le 9 octobre prochain afin de décider qui des deux boxeurs conservera la ceinture WBC et surtout, pour désigner lequel des deux pourra se conforter au vainqueur du combat Joshua - Usyk dans le cadre d’un duel pour connaître l’identité du futur champion du monde incontesté chez les poids lourds. Et Oleksandr Usyk compte bien prendre part à ce débat.

Oleksandr Usyk veut être dans la discussion pour le titre de champion incontesté !