Boxe : Après sa défaite, Joshua lance un avertissement à Fury et Wilder !

Publié le 26 septembre 2021 à 16h35 par Th.B.

Battu par Oleksandr Usyk et ayant de ce fait dû céder ses ceintures de champion du monde de la catégorie des poids lourds, Anthony Joshua ne change pas ses plans de se frotter au champion du monde WBC que ce soit Tyson Fury ou Deontay Wilder après le combat du 9 octobre.

Alors qu’il était pressenti comme étant le favori afin d’avoir une chance en plus de se mesurer à Tyson Fury ou à Deontay Wilder pour le titre de champion du monde incontesté, Anthony Joshua s’est incliné face à Oleksandr Usyk à Londres samedi soir. Le 9 octobre prochain, Wilder et Fury se disputeront la ceinture WBC. Mais pour Joshua, sa défaite face à Usyk ne change rien, il veut se mesurer au champion WBC avec ou sans ses ceintures.

« Je me battrai contre Tyson Fury, Wilder, sans les ceintures »