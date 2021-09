Omnisport

Boxe : Le clan Usyk prévient Joshua !

Publié le 19 septembre 2021 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 19 septembre 2021 à 21h38

Un gros combat attend Oleksandr Usyk contre Anthony Joshua. Son niveau de maintenant lui permet d’être l’un des meilleurs boxeurs de sa catégorie.

Deux anciens médaillés d’or qui s'affrontent avec Anthony Joshua à 24 victoires dont 22 par K.O et Oleksandr Usyk a 18 victoires dont 13 K.O. Un match serré pour les deux au Tottenham Hotspur Stadium. Selon quelques experts, Usyk est avantage par sa vitesse et son habileté, il a travaillé sur son corps et a maintenant le niveau pour se confronté aux meilleurs. En tout cas, son promoteur Alexander Krassyuk croit en lui pour battre Joshua.

Usyk s'est bien préparé pour le combat