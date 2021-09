Omnisport

JO 2024 : Claude Onesta fixe un énorme objectif pour la France !

Publié le 14 septembre 2021 à 20h35 par La rédaction

8ème au classement des médailles aux JO de Tokyo, la France devra faire beaucoup mieux à domicile en 2024. C’est ce qu’a annoncé Claude Onesta, le manager de la haute performance au sein de l'Agence nationale du sport.

Le bilan des Jeux Olympiques de Tokyo n’était pas aussi satisfaisant que prévu pour la délégation française. Avec 33 médailles dont 10 en or, la France était bien loin des 42 breloques obtenues à Rio en 2016. Alors qu'Emmanuel Macron a reçu ce lundi les médaillés olympiques et paralympiques, il a tenu à dévoiler l’objectif pour les JO de Paris 2024. Le président de la République souhaite que la France soit beaucoup plus performante et intègre le top 5 au classement des médailles.

« Si on veut renverser la table, il va falloir faire autre chose »