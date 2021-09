Omnisports

Boxe : Tony Yoka voit très grand pour la suite !

Publié le 10 septembre 2021 à 21h35 par La rédaction

Tony Yoka rencontre le Croate, Petar Milas, ce vendredi soir, à Roland Garros. Le boxeur français s’est exprimé sur ses ambitions débordantes dans la catégorie des poids lourds.

Tony Yoka s’est bien préparé pour le combat de ce vendredi soir l'opposant à Petar Milas. Comme le boxeur français l’a déclaré à The Ring et dansdans des propos relayés dans les adeptes de la boxe : « J’ai passé une année en France, en dehors des États-Unis, et je n’ai pas été en mesure de m’entraîner avec mon coach. Le combat n’a pas été très bon, mais j’ai contrôlé l’affrontement et j’ai obtenu la victoire. Depuis ce moment, je suis retourné à Hayward, en Californie, aux États-Unis pour rejoindre mon entraîneur Virgil Hunter. J’ai pu progresser et je me sens mieux. » Cette rencontre pourrait se jouer au nombre de rounds, car Tony Yoka est à 10 victoires en 10 combats, dont 8 par K.O, et Petar Milas a 15 victoires en 15 matchs, dont 11 par K.O. Mais le champion olympique 2016 pense, déjà, à ses objectifs d’après-match.

« Je veux réellement combattre quelqu’un dans le top 10 »