NBA

Basket - NBA : Lillard fait une grande annonce pour son avenir !

Publié le 9 septembre 2021 à 10h35 par La rédaction

Les spéculations l’entourent depuis des semaines, Damian Lillard aurait eu des envies de départ de Portland cet été. La star a officiellement tranché.

À 31 ans, Damian Lillard est l’une des plus grandes stars de la NBA. Cependant, le meneur des Portland Trail Blazers n’a toujours pas remporté de titre. Et ce manque lui aurait donné envie de rejoindre une franchise plus compétitive. Sujet de toutes les spéculations ces dernières semaines, l’intéressé a fait connaître sa décision.

Lillard reste à Portland