Basket - NBA : Une franchise persiste pour recruter Ben Simmons !

Publié le 8 septembre 2021 à 14h35 par La rédaction

Sur le départ des Philadelphia 76ers, Ben Simmons pourrait bien prendre la direction de l’Ohio…

C’est l’un des feuilletons de la pré-saison en NBA. Ben Simmons veut quitter les Philadelphia 76ers, et le divorce semble bien consommé. En effet le meneur australien aurait menacé de ne pas se rendre au training camp s’il n’est pas trade. Ses coéquipiers semblent divisés sur son sujet, ce qui ferait de Simmons un élément déstabilisant au sein du vestiaire.

Un trade aux Cavaliers pour Ben Simmons ?