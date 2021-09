Basket

Basket - NBA : La déclaration fracassante de Joel Embiid sur le feuilleton Ben Simmons !

Publié le 2 septembre 2021 à 10h35 par La rédaction

Alors qu’il a été jugé comme l’une des raisons des envies de départ de Ben Simmons, Joel Embiid a balayé cette rumeur sur Twitter.

C’est sans aucun doute l’un des joueurs dont il est le plus question lors de cette intersaison. Depuis le début de l’été, Ben Simmons est annoncé sur le départ. A juste titre puisque l’Australien aurait demandé à plusieurs reprises de quitter les Sixers. Récemment, c’est Joel Embiid, l’autre star de Philadelphie, qui a été associé à ce feuilleton. Le pivot camerounais serait l’une des raisons des envies de départ de Ben Simmons. Une rumeur démontée par Joel Embiid.

« Vous n’avez pas idée de la quantité de choses que les médias inventent pour leurs followers »