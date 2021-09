Omnisport

Boxe : Un combat contre Fury ? Joshua en rêve !

Publié le 18 septembre 2021 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 18 septembre 2021 à 17h47

Le 25 septembre prochain Anthony Joshua va rencontrer Oleksandr Usyk et après ça, il aimerait affronter Tyson Fury en Grande-Bretagne.

Alors qu’il devait avoir lieu en cette fin d’année 2021, le combat entre Anthony Joshua et Tyson Fury devrait plutôt se tenir en 2022. La crise sanitaire et les obligations de chacun des deux boxeurs ont en effet eu raison de la rencontre que tout le monde attend. Pourtant, les deux stars de la catégorie poids-lourds semblent déterminées à croiser les gants un jour ou l’autre. Fury a en effet assuré vouloir rencontrer Joshua après en avoir terminé avec Deontay Wilder, qu’il va rencontrer le 25 septembre prochain. « Il ne me reste que deux ou trois combats, car il n'y a plus de défis. Ils ont tous été battus » déclarait récemment le Gispy King sur Sky Sports . « J'ai Wilder ensuite et si je m'en sors, j'aurai AJ. Avant, c'était comme si j'avais conquis le monde et qu'il n'y avait rien d'autre que je voulais faire ».

« Fury et moi, deux combattants qui viennent du système amateur »