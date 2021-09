Omnisport

Boxe : Le père de Tyson Fury ridiculise Deontay Wilder !

Publié le 17 septembre 2021 à 21h35 par A.C.

John Fury semble déchainé, à quelques semaines du combat de son fils face à Deontay Wilder.

Jamais deux sans trois. Alors que l’on se projetait déjà vers un combat pour la réunification des titres poids-lourds entre Anthony Joshua et Tyson Fury, ce dernier a été rattrapé par ses promesses. Deontay Wilder a en effet obligé le Britannique à respecter la clause de revanche stipulée dans leur contrat, portant donc le double combat qui les a opposés à une trilogie. Après un match nul et une défaite, Wilder aura la chance de récupérer la ceinture de champion du monde WBC le 9 octobre prochain et ainsi se repositionner à 35 comme l’un des cadors de la catégorie.

« Regardez ses jambes, elles sont pires que les miennes, alors que j’ai 55 ans ! »