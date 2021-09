Omnisport

Boxe : Le clan Fury fait une promesse à Wilder !

Publié le 17 septembre 2021 à 18h35 par A.C.

John Fury, père de Tyson Fury, s’est exprimé au sujet du combat du 9 octobre prochain face à Deontay Wilder.

Cette fin d’année nous réserve deux rencontres passionnantes dans la catégorie poids-lourds. Anthony Joshua va en effet mettre en jeu sa ceinture de champion du monde WBO face à son challenger officiel Oleksandr Usyk, le 25 septembre prochain. Juste après, son grand rival Tyson Fury va boucler la trilogie contre Deontay Wilder le 9 octobre, le même à qui il avait ravi la ceinture de champion du monde WBC en février 2020 à Las Vegas. Le résultat de ces deux combats pourrait bien nous ouvrir la voie vers une année 2022 phénoménale et un possible double combat entre Joshua et Fury pour une réunification des ceintures poids-lourds inédite.

« Tyson l'enverra à la retraite cette fois »