Judo : Teddy Riner s’explique après la polémique avec Emmanuel Macron !

Publié le 17 septembre 2021 à 13h35 par La rédaction

Critiqué pour avoir pris position sur l’objectif de médailles de la France pour les JO de Paris 2024, Teddy Riner a tenu à mettre les choses au clair. Le judoka a démenti un potentiel accrochage avec le Président de la République.

Le bilan était peu reluisant pour la délégation français lors des Jeux Olympiques de Tokyo. 33 médailles dont 10 en or, bien loin des 42 breloques obtenues à Rio en 2016. Désormais, tous les regards sont rivés vers Paris 2024 où la France devra nettement hausser son niveau pour mieux figurer au classement des médailles. Teddy Riner avait expliqué que l’objectif des 90 breloques paraissait utopique. Et beaucoup lui ont reproché d’avoir critiqué Emmanuel Macron. Le judoka a tenu à démentir.

« J’ai prononcé ces mots avant la réception, et donc absolument pas en réponse à une soi-disant engueulade du Président »