Tennis

Tennis : Djokovic encense la nouvelle génération !

Publié le 15 septembre 2021 à 10h35 par La rédaction

À deux doigts de remporter l’US Open, Novak Djokovic s’est incliné en finale face à Daniil Medvedev. Après ce match, le Serbe a tenu des mots forts sur la relève du tennis.

Novak Djokovic était tout proche de réaliser un exploit, accompli pour la dernière fois en 1968 : remporter tous les Grands Chelems sur la même année. Malheureusement pour lui, Daniil Medvedev s’est imposé en 3 sets, lors de la finale de l’US Open. Le joueur de 25 ans est donc l’illustration de la relève du tennis mondial, accompagné de Tsitsipas, Zverev ou encore Thiem.

Djokovic confiant pour la suite