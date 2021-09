Tennis

Tennis : Cette incroyable sortie sur la défaite de Djokovic à l'US Open !

Publié le 14 septembre 2021 à 17h35 par La rédaction

La défaite en finale de l’US Open de Novak Djokovic face à Daniil Medvedev sonne comme un possible passage de témoin entre les 3 cadors du circuit et la nouvelle génération. C’est en tout cas l’avis de Mats Wilander.

Un séisme s’est abattu sur les courts de Flushing Meadows. Novak Djokovic a vu ses rêves de Grand Chelem calendaire s’envoler. Le Serbe a été balayé par Daniil Medvedev en finale de l’US Open (6-4, 6-4, 6-4). Le numéro 1 mondial reste donc avec le compteur bloqué à 20 titres majeurs, tout comme Roger Federer et Rafael Nadal. Mats Wilander, légende du tennis, a avoué qu’il ne serait pas contre que les 3 ténors du circuit s’arrêtent à ce chiffre symbolique pour que la nouvelle génération prenne le relais. Mais le Suédois se doute que Novak Djokovic ne devrait pas en rester là et fera tout pour aller chercher son 21ème titre en Grand Chelem à Melbourne.

« Ce serait un timing “chiffré” idéal pour un passage de témoin définitif »