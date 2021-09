Tennis

Tennis : Le clan Medvedev dévoile sa recette miracle pour battre Djokovic !

Publié le 13 septembre 2021 à 20h35 par La rédaction

Victorieux de Novak Djokovic en finale de l’US Open, Daniil Medvedev avait dans sa tête plusieurs tactiques à adopter en fonction des évènements. Des stratégies que son entraineur Gilles Cervara a dévoilés.

Daniil Medvedev a signé un exploit retentissant en battant Novak Djokovic en finale de l’US Open (6-4, 6-4, 6-4). Le Russe a donc privé le numéro 1 mondial du Grand Chelem calendaire. Le 2ème au classement ATP a réalisé une performance majuscule et n’a pas laissé respirer le Serbe une seule seconde. Et comme l’a expliqué son coach Gilles Cervara, Daniil Medvedev doit sa victoire à une stratégie bien précise.

«Pendant le match, nous avions plusieurs stratégies»