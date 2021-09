Tennis

Tennis : Novak Djokovic se compare à… Serena Williams !

Publié le 12 septembre 2021 à 16h35 par La rédaction

Alors qu’il peut boucler le Grand Chelem calendaire en cas de victoire contre Daniil Medvedev, Novak Djokovic est revenu sur l’aventure de Serena Williams en 2015, elle aussi susceptible de réaliser cet exploit à l’époque.

A quelques heures de la finale de l’US Open où il affrontera Daniil Medvedev, la pression commence à monter pour Novak Djokovic. Pour la première fois depuis Rod Laver en 1969, le Serbe a l’occasion de réaliser le Grand Chelem calendaire. Une prestation unique que Serena Williams pouvait faire en 2015, mais l’Américaine s’était inclinée en demi-finale de l’US Open. Un souvenir marquant pour Novak Djokovic.

« Maintenant, je comprends ce qu'a vécu Serena en 2015 »