Tennis : Medvedev prévient Djokovic avant la finale de l’US Open !

Publié le 12 septembre 2021 à 12h35 par La rédaction

Avant d’affronter Novak Djokovic en finale de l’US Open, Daniil Medvedev s’est longuement confié en expliquant qu’il serait prêt pour remporter son premier titre du Grand Chelem.

C’était le rendez-vous attendu en finale, on va y avoir droit. Ce dimanche, Daniil Medvedev, numéro 2 mondial, affrontera Novak Djokovic, numéro 1 incontesté. Un duel au sommet qui contient plusieurs enjeux. Le Russe peut remporter son premier titre du Grand Chelem après deux finales perdues, alors que Djokovic peut remporter le 21ème de sa carrière afin de réaliser le Grand Chelem calendaire et dans le même temps dépasser Rafael Nadal et Roger Federer au nombre de titres. Quoi qu’il en soit, Daniil Medvedev sera prêt.

« J’ai perdu deux finales. Je veux gagner la troisième »