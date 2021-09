Tennis

Tennis : Daniil Medvedev évoque le choc à venir face à Novak Djokovic !

Publié le 11 septembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Opposé à Novak Djokovic en finale de l’US Open, Daniil Medvedev sait qu’il peut marquer l’histoire du tennis en privant le Serbe du Grand Chelem calendaire.

Daniil Medvedev s’est qualifié pour sa 3ème finale en Grand Chelem, se deuxième à l’US Open. Le Russe s’est défait de Félix Auger-Aliassime en 3 manches (6-4,7-5,6-2). Il sera opposé en finale à l’ogre Novak Djokovic, qui a battu Alexander Zverev au terme d’une lutte acharnée en 5 manches. Le numéro 2 mondial est donc le seul à pourvoir faire chuter le Serbe et voir s’envoler ses rêves de Grand Chelem calendaire.

«Disons que je serais dans les livres d'histoire comme celui qui a brisé cet exploit»