Tennis

Tennis : Del Potro lâche des indices sur son retour !

Publié le 10 septembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Ancien numéro 3 mondial, Juan Martin Del Potro n'a plus disputé de Grand Chelem depuis Roland Garros 2019. Une absence longue mais pas rédhibitoire.

Jeune prodige du tennis, Juan Martin Del Potro s’est révélé aux yeux du monde lors de l’US Open 2009. Cette année là, le jeune homme de 21 ans débarque en position de n°6 mondial. Dans un tournoi relevé il élimine tour à tour Andy Murray, Marin Cilic et Rafael Nadal avant de disposer de Roger Federer en finale. La Tour de Tandil remporte ce jour là son seul titre en Grand Chelem. Les blessures commencent à guetter l’Argentin qui reviendra en finale de l’US Open… 9 ans plus tard (il s’inclinera face à Novak Djokovic).

Del Potro veut revenir au plus haut niveau