Tennis

Tennis : Djokovic monte au créneau face à la pression !

Publié le 9 septembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Novak Djokovic est désormais à deux marches de l'exploit : réaliser le Grand Chelem. Une performance qui n'a plus été réalisée depuis 1969 et qui met de ce fait beaucoup de pression sur les épaules du Serbe.

Novak Djokovic va-t-il réussir l’exploit, quasiment l’impossible. Depuis 1969 tous les tennismans ont tenté de réaliser le Grand Chelem mais aucun n’a réussi : Bjorn Borg , John McEnroe, Pete Sampras , André Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal et tant d’autres… Mais Djokovic n’est plus qu’à deux encablures de ce rêve ultime. Après avoir gagné l’Open d’Australie, Roland Garros et Wimbledon, il lui reste encore à vaincre Alexander Zverev puis soit Félix Auger-Aliassime soit Daniil Medvedev pour toucher du doigt son but.

Djokovic sous pression ?