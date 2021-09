Tennis

Tennis : La drôle de déclaration de Medvedev sur son nouveau statut !

Publié le 8 septembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Passé de la 84ème à la 2ème place mondiale au classement ATP en 3 ans, Daniil Medvedev est conscient de son nouveau statut, mais surtout des avantages que cela peut lui offrir.

Pour la troisième fois consécutive, Daniil Medvedev a décroché son billet pour le dernier carré de l’US Open. Auteur d’une très bonne saison, le Russe est toujours à la recherche de son premier Grand Chelem. Même si les titres ne pleuvent pas encore, sa régularité lui permet de s’accrocher à sa place de numéro 2 mondial au classement ATP, lui qui n’était classé que 84ème en 2018. Un changement de statut express qui lui offre de précieux avantages.

« J’avais l’impression d’être, si je puis dire, discriminé »