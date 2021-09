Tennis

Tennis : Medvedev obnubilé par une finale contre Djokovic ? La réponse !

Publié le 8 septembre 2021 à 11h35 par La rédaction

Qualifié pour les demies de l’US Open, Daniil Medvedev affrontera Félix Auger-Aliassime avant de potentiellement retrouver Novak Djokovic en finale. Une confrontation évoquée par le Russe.

Daniil Medvedev franchit la passe de trois. Après 2019 et 2020, le Russe rallie une fois de plus la demi-finale de l’US Open. Finaliste l’an dernier, Medvedev tentera de faire mieux afin de s’adjuger enfin son premier titre de Grand Chelem. Mais en cas de qualification en finale, le numéro 2 mondial pourrait affronter Novak Djokovic qui figure sur l’autre tableau. Une finale rêvée sur le papier entre les deux meilleurs joueurs du monde à l’ATP, mais l’est-elle vraiment pour Daniil Medvedev ?

« Je ne pense pas à lui spécialement car comme nous l’avons vu, n’importe qui peut battre n’importe quel joueur »