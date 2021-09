Tennis

Tennis : Le coach de Novak Djokovic affiche de grosses ambitions !

Publié le 7 septembre 2021 à 20h35 par La rédaction

En gagnant l’US Open, Novak Djokovic pourrait entrer un peu plus dans l’histoire du tennis. Le Serbe a toujours faim de victoires, comme l’explique son entraineur Goran Ivanisevic.

Novak Djokovic est proche du but. Celui d’accomplir un exploit plus jamais effectué depuis plus de 50 ans : réaliser le Grand Chelem calendaire, à savoir remporter les 4 tournois majeurs lors de la même saison. Il ne lui reste que 3 rencontres à gagner pour soulever le titre à l’US Open. Son entraineur Goran Ivanisevic a évoqué la rage de vaincre à toute épreuve du Serbe malgré parfois quelques imprécisions dans son jeu et des passages à vide.

« Il a déjà écrit l’histoire et peut en écrire une encore plus grande »