Tennis : Nadal, Federer… L'aveu du clan Auger-Aliassime sur l'US Open !

Publié le 8 septembre 2021 à 18h35 par La rédaction

En l’absence de Rafael Nadal et Roger Federer, l’US Open 2021 offre un tableau très ouvert malgré la présence de Novak Djokovic. Ce qui explique la réussite de la jeune génération dans ce tournoi selon Frédéric Fontang, le coach de Félix Auger-Aliassime.

Avec Dominic Thiem, ils sont les grands absents du tableau de l’US Open. Roger Federer et Rafael Nadal ont dû finalement déclarer forfait pour le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison et ont été contraints de mettre un terme à leur saison prématurément. Le terrain parait entièrement dégagé pour le numéro 1 mondial Novak Djokovic dans sa quête de réaliser le Grand Chelem calendaire, performance qui n'a plus été effectuée depuis plus de 50 ans.

« Un Rafa Nadal, s’il avait été là, il aurait stoppé certains joueurs »