Tennis : Federer, Djokovic... Toni Nadal a déjà identifié le successeur du Big Three !

Publié le 6 septembre 2021 à 21h35 par La rédaction

Les 3 meilleurs joueurs du 21ème siècle étant plus proches de la fin de leur carrière que du début, plusieurs successeurs frappent à leur porte. Pour Toni Nadal, il est tout trouvé.

Après la polémique Stefanos Tsitsipas, c’est un autre nom qui est actuellement sur toutes les lèvres des fans de tennis. Carlos Alcaraz, qui s’est qualifié pour les quarts de finale de l’US Open, impressionne à seulement 18 ans. De très gros espoirs sont fondés en lui. De là à devenir l’un des ténors du circuit ? Pour Toni Nadal, il n’y a qu’un pas, alors que Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic se rapprochent de la retraite.

« Carlos Alcaraz est probablement le mieux placé pour succéder aux membres du Big Three »