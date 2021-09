Tennis

Tennis : Toni Nadal tacle sévèrement Kei Nishikori !

Publié le 5 septembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Après la polémique Stefanos Tsitsipas, tout le monde du tennis y va de son commentaire. Toni Nadal en a d'ailleurs profité pour critiquer Kei Nishikori qui aurait eu la même attitude face à son neveu.

Stefanos Tsitsipas est sous le feu des projecteurs depuis plusieurs jours. La polémique est née de la bouche d’Andy Murray qui avait reproché au Grec, au sortir de sa défaite au 1er tour de l'US Open, de procéder à de trop longues pauses toilettes qui freineraient le rythme du match. Plusieurs joueurs du circuit se sont reliés à l’Écossais notamment Alexander Zverev, sous formes de blagues ou non.

« Il (Nadal) a dû supporter l’absence flagrante de son adversaire pendant 11 longues minutes »