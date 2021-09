Tennis

Tennis : Novak Djokovic se confie sur sa personnalité !

Publié le 5 septembre 2021 à 13h35 par La rédaction

Il pourrait se targuer de ses nombreux titres. Mais Novak Djokovic préfère que l’on parle de lui comme un joueur respecté.

Novak Djokovic chasse tous les records. S’il venait à remporter l’US Open, il réaliserait un double exploit. Tout d’abord celui de réussir le Grand Chelem calendaire (qui n’a plus été fait depuis plus de 50 ans) et il dépasserait Roger Federer et Rafael Nadal au nombre de titres en Grand Chelem. Mais pour le joueur de 34 ans, ce ne sont pas les trophées qui resteront dans l’esprit des fans de tennis mais la personne qu’il incarne. Le Serbe souhaite avant tout donner une bonne image de lui.

« C’est plus important pour moi que les résultats »