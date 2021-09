Tennis

Tennis : Novak Djokovic pousse un coup de gueule !

Publié le 3 septembre 2021 à 21h35 par La rédaction

Chahuté par un spectateur lors de son second tour à l’US Open, Novak Djokovic a réglé ses comptes.

Novak Djokovic s’est facilement imposé face à Tallon Griekspoor et s’est qualifié pour le 3ème tour de l’US Open. Mais au-delà du résultat, une scène cocasse s’est déroulé au cours du 2ème set. Alors que le Serbe s’apprêtait à faire un smash, un spectateur a crié et déstabilisé le numéro 1 mondial qui a finalement perdu le jeu. Novak Djokovic est revenu sur cet épisode et semblait passablement énervé.

« J’ai de la tolérance jusqu’à un certain point »