Tennis

Tennis : Gael Monfils réagit après son match fou face à Jannik Sinner !

Publié le 5 septembre 2021 à 9h35 par La rédaction

Malgré sa défaite au 3ème tour de l’US Open face à Jannik Sinner, Gael Monfils a confié avoir savouré le moment présent. Le Français retrouve petit à petit son tennis.

La rencontre a duré au plus grand plaisir des spectateurs du court Louis Armstrong. Malheureusement pour Gael Monfils, elle s’est soldée par une défaite du Français face à Jannik Sinner en 5 manches alors que numéro 20 mondial était mené 2 sets à 0. L’aventure s’arrête donc au 3ème tour à l’US Open pour Gael Monfils qui a tout de même retrouvé un bon niveau de jeu malgré parfois quelques pertes de concentration.

«Au fond de moi malgré la défaite, il y a quand même un bon sentiment. C'était beau»