Tennis

Tennis : Le clan Monfils affiche un grand optimisme pour l'US Open !

Publié le 4 septembre 2021 à 16h35 par La rédaction

Alors que Gaël Monfils disputera le troisième tour de l’US Open ce samedi, son entraîneur, Günter Bresnik, est très confiant.

Beaucoup mieux depuis quelques semaines, Gaël Monfils a réussi son entrée en lice à l’US Open. Qualifié pour le troisième tour, Monfils défiera Jannik Sinner afin d’accrocher une place en 8ème de finale. Un stade qu’il n’a pas atteint en Grand Chelem depuis l’Open d’Australie 2020. Au vu de sa forme actuelle, Gaël Monfils a de quoi être optimiste. En tout cas, chez Günter Bresnik, son entraîneur, la confiance règne.

« Il peut battre n’importe qui. Gaël est plus dangereux que n’importe qui »