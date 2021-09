Tennis

Tennis : Stefanos Tsitsipas s'enflamme pour son adversaire après sa défaite !

Publié le 4 septembre 2021 à 9h35 par La rédaction mis à jour le 4 septembre 2021 à 9h38

Battu au troisième tour de l’US Open par Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas a mis en avant le niveau remarquable de son adversaire pour justifier sa défaite.

Même s’il est aujourd'hui dans la meilleure année de sa carrière, Stefanos Tsitsipas fait actuellement plus parler de lui pour ses pauses à rallonge que pour le tennis proposé à l'US Open. Après seulement trois tours, le Grec est déjà éliminé du tournoi américain. Dans une rencontre très disputée, Tsitsipas s’est finalement incliné en 5 sets contre Carlos Alcaraz, jeune espagnol de 18 ans. A l’issue du match, Stefanos Tsitsipas a loué les qualités de son adversaire du soir.

« Je n’ai jamais vu quelqu’un frapper la balle aussi fort »