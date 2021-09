Tennis

Tennis : Stefanos Tsitsipas fait une incroyable proposition à Andy Murray !

Publié le 2 septembre 2021 à 15h35 par La rédaction mis à jour le 2 septembre 2021 à 15h37

Battu par Stefanos Tsitsipas en ouverture de l’US Open, Andy Murray n’avait pas manqué de pester contre les pauses utilisées par le Grec. Ce dernier vient de proposer une rencontre au Britannique pour en discuter.

Quelques jours après leur affrontement lors du premier tour de l’US Open, la tension entre Stefanos Tsitsipas et Andy Murray n’est pas retombée. Devant au tableau d’affiche lors de la 3ème manche, le Britannique a lui aussi dû patienter lorsque Tsitsipas est rentré aux vestiaires pour sa pause quotidienne. De quoi largement agacé Andy Murray qui n’a pas manqué de se plaindre à la fin de la rencontre.

« Je pense que l’on devrait en discuter avec Andy »