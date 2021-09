Tennis

Tennis : Djokovic, US Open... La nouvelle sortie forte de Daniil Medvedev !

Publié le 6 septembre 2021 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 6 septembre 2021 à 17h36

Daniil Medvedev est aujourd'hui un ténor du circuit mais n’a pour la moment pas encore réussi à remporter un tournoi du Grand Chelem. Selon lui, c’est l’expérience qu’il a acquis qui lui permettra de parvenir à ses fins.

Qualifié pour les quarts de finale de l’US Open en disposant facilement de Daniel Evans, Daniil Medvedev entrevoir la possibilité de remporter son premier tournoi du Grand Chelem. Le Russe de 25 ans, qui a déjà disputé une finale à l’Open d’Australie et une autre sur les courts de Flushing Meadows, devra sûrement écarter Novak Djokovic de sa route. Selon lui, au très haut niveau, c’est l’expérience qui lui permettra de performer lors des moments clés.

« Encore une fois, j'essaie d'apprendre à chaque fois que quelque chose de bon ou de mauvais arrive »