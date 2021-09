Tennis

Tennis : La grosse déclaration de Medvedev sur son niveau !

Publié le 7 septembre 2021 à 13h35 par La rédaction mis à jour le 7 septembre 2021 à 13h39

Facilement arrivé en quart de finale de l'US Open, Daniil Medvedev ne compte pas en rester là. Le Russe s’est confié sur son niveau et ses ambitions.

Qualifié pour les quarts de finale de l’US Open, Daniil Medvedev vit pour le moment un tournoi plutôt tranquille. En 4 matchs disputés, le Russe n’a toujours pas perdu un set. Avant de rencontrer Botic van de Zandschulp au tour suivant, Medvedev s’affirme de plus en plus comme un candidat à la victoire avec Alexander Zverev et Novak Djokovic. A cette occasion, le numéro 2 mondial s’est confié en conférence de presse sur son niveau, expliquant qu’il est « difficile de me (Medvedev) battre ».

« Je veux gagner tous les tournois auxquels je participe »