Tennis

Tennis : Sinner rend un puissant hommage à Monfils !

Publié le 6 septembre 2021 à 11h35 par La rédaction

Gael Monfils a été éliminé au stade du troisième tour par le jeune talent italien Jannik Sinner. L'Italien a tenu à rendre hommage à son adversaire.

La France du tennis aura vécu une année 2021 catastrophique. Pour la première fois depuis 1978, aucun Français n’a atteint la deuxième semaine d’un tournoi du Grand Chelem. Une période de vaches maigres qui se traduit également au classement ATP. Le premier n’est autre que Gaël Monfils (20e mondial), mais ils ne sont que 4 dans le top 50. Monfils fut d'ailleurs le dernier Français présent à l'USO.

Sinner rend hommage à Monfils