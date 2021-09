Tennis

Tennis : Djokovic reçoit un message fort avant sa finale à l'US Open !

Publié le 12 septembre 2021 à 14h35 par La rédaction

A quelques heures de la finale de l’US Open entre Novak Djokovic et Daniil Medvedev, Fabrice Santoro s’est confié sur ce moment qui s’annonce légendaire en expliquant que tout le monde ou presque devrait supporter le Serbe.

C’est un match pour la légende qui aura lieu ce dimanche soir. Pour la 21ème fois de sa carrière, Novak Djokovic peut remporter un tournoi du Grand Chelem et dépasser Rafael Nadal et Roger Federer qui ont leur compteur bloqué à 20. Le Serbe a surtout l’occasion de réaliser le Grand Chelem calendaire, ce qui n’a pas été fait depuis Rod Laver en 1969. Interrogé sur cette finale de l’US Open au sommet, Fabrice Santoro, ancien joueur français, a expliqué qu’hormis la famille de Daniil Medvedev, « tout le monde devrait être derrière Djokovic ».

« Tout le monde devrait être derrière Djokovic »