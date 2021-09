Tennis

Tennis : La préparation insolite de Medvedev avant de battre Djokovic !

Publié le 13 septembre 2021 à 18h35 par La rédaction

Avant de réaliser une performance parfaite face à Novak Djokovic en finale de l’US Open, Daniil Medvedev s’est préparé d'une façon très spéciale : en regardant du sport à la télévision.

Il aura marqué l’histoire, mais pas comme l’aurait souhaité son adversaire. Daniil Medvedev s’est offert son premier tournoi du Grand Chelem en battant Novak Djokovic en finale de l’US Open. Le Russe a ainsi privé le numéro 1 mondial d’un Grand Chelem calendaire. Un exploit d’autant plus retentissant que le 2ème à l’ATP s’est facilement imposé en 3 manches (6-4, 6-4, 6-4).

Daniil Medvedev s'est préparé mentalement devant la tv