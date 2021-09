Tennis

Tennis - US Open : L'énorme sortie du clan Medvedev avant le choc contre Djokovic !

Publié le 12 septembre 2021 à 20h35 par La rédaction

Ce dimanche soir, Daniil Medvedev et Novak Djokovic vont se disputer le titre de l'US Open. Interrogé avant la rencontre, Gilles Cervara, le coach du Russe a clairement annoncé la couleur.

Novak Djokovic a la possibilité de rentrer encore plus dans la légende du tennis en remportant l’US Open 2021. S’il bat Daniil Medvedev en finale, il réalisera le Grand Chelem doré, exploit qui n'a pas été réalisé depuis plus de cinq décennies. Pour contrecarrer les plans du numéro 1 mondial, le Russe devra faire le match parfait et se montrer irréprochable. C’est ce qu’a annoncé Gilles Cervara, le coach de Daniil Medvedev.

« Je pense que Daniil acquiert plus d’expérience pour réaliser à quel point il faut être bon dans un tel match »