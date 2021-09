Tennis

Tennis - US Open : Novak Djokovic rend un vibrant hommage à Alexander Zverev !

Publié le 11 septembre 2021 à 22h35 par La rédaction

Vainqueur d’Alexander Zverev en demi-finale de l’US Open, Novak Djokovic a rendu un bel hommage à son adversaire.

3 heures et 34 de match pour 5 sets joués : voilà ce qu’il aura fallu à Novak Djokovic pour se hisser en finale de l’US Open. Défait par le Serbe, Alexander Zverev aura mené un beau combat et effectué un gros tournoi, n’ayant perdu qu’un seul set avant la demi-finale. Ainsi, Djokovic lui a rendu un hommage tout particulier.

« C’était la plus grosse bataille que j’ai eu à mener dans ce tournoi et de loin »