Tennis

Tennis : Zverev prêt à en découdre avec Djokovic

Publié le 10 septembre 2021 à 9h35 par La rédaction

Novak Djokovic est à deux encablures du Grand Chelem. Mais face à Alexander Zverev cette demi finale s'annonce d'ores et déjà compliquée.

Alexander Zverev a enfin confirmé son statut lors de cette saison 2021. Le cap entre joueur prometteur et star mondial a été franchi par l’Allemand. Désormais 4e à l’ATP juste devant Rafael Nadal, le joueur a réalisé une saison exceptionnelle en Grand Chelem avec un 1/4 de finale à l’Open d’Australie, une demi-finale à Roland Garros, un 1/8e de finale à Wimbledon (sur une surface où il n’est pas à l’aise) et au minimum une demi-finale à l’US Open.

Zverev envoie un signal fort à Djokovic