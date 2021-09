Tennis

Tennis : Cette grande annonce sur la forme de Djokovic !

Publié le 11 septembre 2021 à 20h35 par La rédaction

Impressionnant à Roland-Garros, Novak Djokovic confirme son énorme forme à l’US Open. Légende du tennis, John McEnroe s'est enflammé au sujet de la forme affichée par le Serbe.

Vainqueur de Roland-Garros et désormais en finale de l’US Open. Si Novak Djokovic remporte ce dernier, il sera le premier joueur depuis 1969 à remporter tous les Grands Chelems sur une seule et même année. Pour parvenir à cet exploit, il devra triompher de Daniil Medvedev ce dimanche. Un choc entre les deux premiers au classement ATP, pour lequel John McEnroe semble avoir annoncé son pronostic.

« J’ai l’impression qu’il garde le meilleur pour la fin »