Judo : La grande émotion de Teddy Riner après sa distinction offerte par Macron !

Publié le 13 septembre 2021 à 23h35 par La rédaction

Teddy Riner a été reçu par Emmanuel Macron et était très ému d’être élevé au grade d'officier de la Légion d’honneur. Et il n'a pas manqué de le faire savoir.

À l’instar de tous les médaillés olympiques et paralympiques de Tokyo, Teddy Riner a été reçu au Palais de l’Élysée par le President de la République Emmanuel Macron. Le judoka français a été élevé au grade d’officier de la Légion d’honneur et le triple médaillé d’or olympique n’a pas caché sa joie.

«C'est quand même le chef de l'État qui prend de son temps pour récompenser ces sportifs »