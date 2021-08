Judo

Judo : Le message très fort de Teddy Riner avant Paris 2024 !

Publié le 11 août 2021 à 23h35 par La rédaction

Si les athlètes français ont désormais comme objectif Paris 2024, Teddy Riner appelle au calme afin de bien se préparer pour cette échéance capitale.

Les Jeux Olympiques de Tokyo officiellement clos, tous les athlètes n’ont d’yeux que pour les prochaines olympiades de 2024. Et les sportifs français doivent encore plus y penser. À Paris, ils pourront performer devant leur public. Et n’ont qu’un seul objectif : ramener le maximum de médailles pour la France et pourquoi pas atteindre l’objectif des 80 breloques. Mais avant de penser à tout cela, Teddy Riner, le chef de file de la délégation française a rappelé l’importance de la préparation. Selon lui, il ne faut pas brûler les étapes.

« Il ne faudra pas trop monter dans les tours et rester sur son petit nuage »