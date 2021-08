Judo - JO

Judo : Riner annonce la couleur pour Paris 2024 !

Publié le 9 août 2021 à 18h35 par La rédaction

Quadruple médaillé olympique en individuel, dont deux fois en or, Teddy Riner n'est pas rassasié. Le judoka l'a annoncé : il sera là en 2024.

On le pensait repu. Médaillé de bronze en 2008 puis d'or en 2012 et 2016, Teddy Riner avançait vers ses quatrièmes Jeux sans la même confiance. Longtemps blessé, le Guadeloupéen n'affichait pas la même forme que d'habitude. Mais Riner a quand même décroché une médaille de bronze individuelle avant de remporter l'or en combat par équipe mixte.

2024 en ligne de mire