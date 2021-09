Omnisport

Boxe : Wilder, Joshua… Tyson Fury évoque la date de sa retraite !

Publié le 16 septembre 2021 à 11h35 par Th.B.

De retour sous le feu des projecteurs, Tyson Fury ne chercherait pas à s’éterniser et estime n’avoir que deux ou trois combats maximum à disputer dans la catégorie des poids lourds de la boxe.

Actuellement âgé de 33 ans et de retour à son top niveau comme l’atteste sa ceinture de champion du monde des poids lourds WBC, Tyson Fury ne se voit pas s’éterniser dans le monde de la boxe. Après avoir battu les plus grands comme Wladimir Klitschko en 2015, The Gypsy King estime qu’il ne lui laisse plus Deontay Wilder afin de clore la trilogie de combats et Anthony Joshua avant de prendre sa retraite. La cause ? L’absence de challenges dignes de ce nom pour Fury.

« Il ne me reste que deux ou trois combats, car il n'y a plus de défis »