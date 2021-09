Tennis

Tennis : La grosse prédiction de Thiem sur Djokovic !

Publié le 15 septembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Battu par Medvedev en finale de l’US Open, Djokovic n’a pas réussi à remporter tous les Grands Chelems sur la même année. Ce n’est que partie remise, à en croire Dominic Thiem…

À deux doigts d’une performance historique, Novak Djokovic s’est finalement écroulé en finale de l’US Open. Battu 3 sets à 0 par Daniil Medvedev, le Serbe aura tout de même remporté 3 Grands Chelems sur 4 possibles lors d’une seule et même année. Cependant, Djokovic a encore de beaux jours devant lui, et il pourrait bien continuer à performer.

Thiem voit Djokovic plus fort en 2022